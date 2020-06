IN BEELD. Koning Filip brengt bezoekje aan luchtmachtbasis Kleine-Brogel Birger Vandael

24 juni 2020

14u09 0 Peer Vandaag bracht koning Filip een bezoek aan de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel. Voor de koning was het een terugkeer naar zijn oude liefde. Tussen 1978 en 1981 volgde hij namelijk onderwijs aan de Koninklijke Militaire School in Brussel en kreeg hij een passie voor de luchtvaart.

De koning behaalde aan de Koninklijke Militaire School verschillende vliegbrevetten en het brevet van parachutist. Bovendien staat hij bekend omwille van zijn interesse voor jachtvliegtuigen en gevechtspiloten. Daarnaast was hij een tijdlang in het bezit van zijn eigen helikopter, die hij inmiddels heeft verkocht.

De koning had bij zijn bezoek in Noord-Limburg zoals het hoort een mondmaskertje bij en droeg dat wanneer hij binnen in contact kwam met anderen. Tijdens zijn bezoek kreeg hij uitleg over de manier van werken op de vliegbasis en bij Defensie. Basiscommandant Jeroen Poesen wees de koning overal de weg. Daarnaast werd er voor koning Filip ook een simulatie uitgevoerd van acht F-16's tijdens een luchtgevecht.

Voor de koning is het een drukke week. Hij bezocht dinsdag ook al het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.