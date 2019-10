Honderdste lokale afdeling Fietsersbond in Peer BVDH

02 oktober 2019

Binnenkort start een nieuwe afdeling van de Fietsersbond in Peer. Het is de honderdste lokale afdeling van de bond die fietsen vanzelfsprekend wil maken. Ze zetten de fiets op de agenda in een stad of gemeente en maken een effectief verschil om hun buurt fietsvriendelijk te maken. Wie zich geroepen voelt om mee te zoeken naar problemen die fietsers ervaren, kan op donderdag 3 oktober om 20 uur de infoavond in 't Poorthuis bijwonen.