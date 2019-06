Hitte zorgt nog niet voor extra gelovigen BVDH

24 juni 2019

20u17 0

In Peer werd vorige week aangekondigd dat de deuren van alle kerken deze week zouden worden opengezet van 9 tot 18 uur. Zo kan iedereen er verkoeling zoeken. Vandaag namen we eens een kijkje, maar noch in de kerk van het centrum, noch in de kerk van Grote Brogel zagen we mensen vluchten voor de warmte. Voorlopig zorgt het weer dus niet voor extra gelovigen. Naast een infocampagne via de eigen kanalen en de sociale media, rekent de stad ook op de medewerking van partners in deze warmen tijden. Zo werd aan de horeca-uitbaters gevraagd om tijdens de hete dagen op elke tafel een fles of karaf kraantjeswater te voorzien. Op die manier kunnen klanten naast een frisdrank of alcoholisch drankje, ook genieten van een fris watertje Daarnaast werd aan de uitbaters gevraagd om extra aandacht te hebben voor overmatig alcoholgebruik.