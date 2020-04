Heeft u die luide knal boven Noord-Limburg ook gehoord? Kleine-Brogel Air Base geeft uitleg Birger Vandael

09 april 2020

Vanmiddag hoorde heel wat Noord-Limburgers een luide knal vanuit het luchtruim. Air Base Kleine-Brogel gaf meteen aan dat het ging om een zogenaamde ‘Sonic Boom’. “Elke 200 vlieguren ondergaat een motor zijn fase-inspectie. Na de ‘GO’ in onze testbank gaat de motor terug in de F16. Eén van onze testpiloten zal bij deze test geautoriseerd ‘Supersoon’ gaan. Hij zal dan even met een snelheid van 1.200 kilometer per uur vliegen en zich dus sneller dan het geluid verplaatsen.” Het vliegtuig gaat met andere woorden door de geluidsmuur, wat deze luide knal verklaart. Ook vrijdag 10 april zal er boven Noord-Limburg een gelijkaardig geluid hoorbaar zijn.