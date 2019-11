Grootouderdag voor Rode Neuzen Dag BVDH

28 november 2019

15u37 0 Peer Op de Pieter Brueghel Basisschool in Erpekom werd op donderdag 7 november een speciale Grootouderdag georganiseerd ten voordele van Rode Neuzen Dag. Maar liefst 460 enthousiaste grootouders kwamen daarheen.

In de voormiddag gingen de grootouders samen met de kleinkinderen en de juffen naar het bos om te zoeken naar de dieren van de Fabeltjeskrant. In de namiddag werden ze ondergedompeld in een actief Bruegelparcours in de dorpskern. De school maakte daarvoor gebruik van de spreekwoorden uit het oude werk van Bruegel. Na afloop van de activiteiten kregen de grootouders een heerlijke rode soep aangeboden.

Voorleesboeken en praathoekje

“Met een vrije bijdrage steunden ze onze Rode Neuzen Actie”, klinkt het bij de school. “Het ingezamelde geld besteden we aan schoolse projecten die het welbevinden en de veerkracht van onze leerlingen verstevigen. Zo kochten we intussen verschillende voorleesboeken rond deze thema’s aan. We plannen in de toekomst ook nog een ‘stil’ praathoekje op de speelplaats van de lagere school.” In totaal brachten alle acties 2.862 euro op.