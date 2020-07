Grondwerken voor ‘Het Dommelpark’ gaan van start Birger Vandael

12u00 0 Peer Aan de Langegrachtweg in Wijchmaal is men van start gegaan met de grondwerken van het woonproject ‘Het Dommelpark’. Na de zomer start projectontwikkelaar Gecabo met de bouw van 24 urban villa’s.

Het project moet een nieuwe manier van energiezuinig wonen mogelijk maken. “Met Het Dommelpark willen we het beste van beide werelden combineren”, zegt ontwikkelaar Didier Capelle. “De vrijheid en privacy van een eigen woning krijg je er in de vorm van een privé-toegang en een privaat terras van meer dan 30 vierkante meter. Ook van het voordeel van de gedeelde kosten van een appartement kan je gebruik maken.

Voor burgemeester van stad Peer Steven Matheï (CD&V) sluit het ‘Het Dommelpark’ mooi aan bij het Beleidpslan van de Stad Peer. “Er gaat veel aandacht naar wonen in de zeven dorpen in Peer. Wij werken aan dynamische dorpen, waar mensen graag en goed wonen. Dit project is niet alleen een modern project, maar de aanpak geeft ook een antwoord op de vraag naar aangepast wonen in de toekomst én duurzaamheid.”

De woningen zouden klaar zijn voor bewoners in het najaar van 2022.