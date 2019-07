Gemeenteraadslid reageert op gedwongen vertrek bij Appel: “Platte cartoons? Ik wou inwoners gewoon correct informeren” BVDH

19 juli 2019

16u21 1 Peer Aan het begin van de vakantie werd Peter Smeets uit de Peerse politieke partij Appel gezet nadat hij via Facebook enkele kritische berichten had verspreid. “Maar het waren niet zomaar enkele ‘platte’ cartoons”, reageert de politicus. “Ik wou de Perenaren de juiste en volledige informatie geven en doe dat vaak met een kwinkslag.”

Smeets wilde met zijn Facebookposten vooral inpikken op de inplanting van Kipster. Hij stelde tijdens de gemeenteraad voor om deze te verplaatsen naar de Breugelhoeve. “Dit project brengt uit mijn berekeningen naast de 275 vrachtwagens met kippen, kippenvoer, eieren en mest, jaarlijks ook 7.350 auto’s en bussen met bezoekers aan de educatieve en toeristische ruimte van Kipster met zich mee. Omdat de burgemeester stelde niet bevoegd te zijn, volgde geen stemming.”

Verder richtte Smeets zich op de burgemeester met een opmerking over asbesthoudende grond. “Hij verklaarde zich onbevoegd, maar zijn bevoegdheid is duidelijk vastgelegd in het materialendecreet.” Wat betreft het vervuilde grondwater in Peer richt Smeets zich niet enkel op de burgemeester maar ook op andere partijen. “Dat politici net voor de verkiezingen elk woord wikken en wegen om toch maar uitgenodigd te worden voor latere coalitiegesprekken, mag niet leiden tot “een stille dood sterven” van zulk dossier.”

Onafhankelijke

“Ik vind het belangrijk om de inwoners te blijven informeren”, besluit Smeets. “Dat Appel mijn Facebookbericht aangreep om meteen en onherroepelijk de rode kaart te trekken, is hun keuze. Ik blijf mij inzetten voor een beter Peer, ook als gemeenteraadslid.” Voorlopig gaat Smeets verder als onafhankelijk gemeenteraadslid.

