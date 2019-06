Garenfabrikant Spin Group vraagt faillissement aan BVDH

14 juni 2019

Garenfabrikant Spin Group uit Peer heeft donderdag het faillissement aangevraagd. Een curator zal zich volgende week wellicht buigen over het dossier. Het nakende faillissement hangt al een tijdje in de lucht. Men ging op een aantal maanden tijd van vijf naar twee ploegen en van 120 naar 70 werknemers. Door de dreigende Brexit was het voor het bedrijf steeds moeilijker werken en er waren ook problemen met de milieuwetgeving. In 2008 ging het bedrijf aan de Kaulillerweg al eens failliet. Vijf jaar later werd er 6,2 miljoen euro geïnvesteerd in bijkomende productiecapaciteit. In 2015 fuseerde het bedrijf met een Engelse sectorgenoot. Dat mocht allemaal dus niet baten. Spin Group leverde onder meer wolgaren aan Manchester United en het Witte Huis.