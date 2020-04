Fluvius start met ombouw naar ledverlichting in Peer Birger Vandael

27 april 2020

13u18 0 Peer De Stad Peer investeert de komende zes jaar 420 000 euro voor de ver“LED”ding van de openbare verlichting. Fluvius start deze week met de ombouw en zal de armaturen vervangen. De volledige opdracht zal meerdere jaren in beslag nemen.

In de eerste fase worden de armaturen met SOX-lampen vervangen door LED-lampen. Dit jaar staan al heel wat straten op het programma. Voor Wijchmaal zijn dat de Achelmansstraat, Barreelstraat, Kersenlaan en Lijsterbessenlaan. In Peer-centrum staan de A. Hendrixstraat, Wittesteenstraat, Sellestraat, Vrijheidslaan, O.L.-Vrouwlaan, Tuinwijk, Molenberg, Ondermeel en Bovenmeel op de planning. In Kleine-Brogel zullen dit jaar de Burgemeester Voetslaan, Toekomstlaan, Teutenlaan, Groenstraat, Zavelstraat en Peerderstraat van LED-lampen voorzien worden.

Eénzelfde armatuur

De Stad Peer koos voor de volledige ver’LED’ding éénzelfde armatuur. Het gaat om het merk Schréder en het type Teceo met slimme connectie. Dit armatuur is een toonaangevende ledverlichting die inmiddels in verschillende projecten in Peer werd toegepast. Het armatuur is via Bluetooth vanop afstand beheersbaar door de netbeheerder. De slimme connectie maakt een latere toetreding tot het digitale tijdperk van verlichting mogelijk zodat buitenverlichtingsnetwerken gemakkelijk te plannen, monitoren en controleren zijn.