Fietstelpaal registreert aantal trappers in Peerse fietsstraat

19 juni 2020

In de Peerse fietsstraat staat sinds donderdag een fietstelpaal. Die registreert het aantal fietsers per dag en toont het totale aantal fietsers van het huidige jaar. De Stad Peer zet al langer in op de fiets. In de winter van 2016 opende met de Peerse fietsstraat het fysieke uithangbord van deze strategie. Met een gemiddelde van zo’n 300 fietsers per dag tijdens de eerste zomer van de fietsstraat en het dubbele aantal in de zomer van vorig jaar, wordt er in de straat stevig getrapt. Vanaf nu kan je dus live volgen welke cijfers er deze zomer worden neergezet.