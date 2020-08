Fietsoversteek aan Vrijheidslaan wordt vernieuwd om conflicten in toekomst te vermijden Birger Vandael

11 augustus 2020

13u28 0 Peer Vanaf maandag vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de fietsoversteek op de kruising van de Vrijheidslaan met de op- en afrit van de Noordweg (N73) in Peer. Deze ingreep moet de veiligheid voor de fietsers op dit punt verbeteren.

Deze fietsoversteek bevindt zich in de uitlopers van de schoolomgeving, met een groot aantal fietsers per dag. Door het fietspad tot tegen de Vrijheidslaan te leggen ter hoogte van het kruispunt, verdwijnt het conflict met wachtende voertuigen. Bovendien verhoogt de zichtbaarheid van de fietsers komende van op de brug, voor het verkeer dat van de N73 komt.

Conflicten

Het fietspad komende van de brug lag tot nu toe achteruit getrokken richting de op- en afrit van de N73. Gemotoriseerde voertuigen moeten er voorrang verlenen op de fietsers, maar toch leverde deze situatie nog conflicten op met wachtende voertuigen die op het fietspad stonden. Dit vooral bij vrachtwagens of voertuigen met aanhangwagen.

De aanpassing gebeurt na bespreking op de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid, op vraag van de Stad Peer. De werken zullen een tweetal weken in beslag nemen en worden uitgevoerd voor het einde van de zomervakantie, om de hinder te beperken. De aannemer werkt gefaseerd, zodat steeds een weghelft van de op- en afrit open kan blijven voor verkeer.

Omleidingen

Fietsers komende van Peer-centrum zullen wel een omleiding moeten volgen over Monsheide, via het fietspad Noordweg (N73) en het tunneltje aan de rotonde Oostweg/Baan naar Bree. Het gemotoriseerd verkeer komende van de Noordweg (N73) richting Vrijheidslaan ondervindt lichte hinder, maar kan steeds voorbij de werfzone blijven rijden. Het gemotoriseerd verkeer komende van de Vrijheidslaan dat richting Noordweg (N73) wil rijden, zal een omleiding volgen via Monsheide tot aan de rotonde Oostweg/Baan naar Bree.