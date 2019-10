F-16-piloot beschenen met laser: “Door nachtkijker is impact nog veel groter” Birger Vandael

08 oktober 2019

12u13 8 Peer Afgelopen nacht is een Belgische F-16-piloot van militaire basis Kleine-Brogel beschenen met een laser boven het Nederlandse Weert. De piloot kon veilig landen, maar bij de luchtmacht kunnen ze niet lachen met de feiten. “Gelukkig hebben we er alle hoop op dat we de dader zullen kunnen vinden", vertelt basiscommandant van Kleine-Brogel, kolonel-vlieger Jeroen Poesen.

Het was een tweet van het Operationeel Centrum Politie Limburg die de feiten vandaag aan het licht bracht. “Levensgevaarlijk en strafbaar”, zo klonk het onder meer. Het onderzoek is nog lopende, dus Poesen blijft karig met de informatie. “De feiten zijn nog maar een twaalftal uur geleden gebeurd (rond middernacht, red.) tijdens één van onze nachtelijke oefeningen. Iedereen is in veiligheid gebracht, maar dat is allerminst evident. ‘s Nachts dragen onze mensen immers nachtkijkers die het licht duizenden keren versterken. Als er dan met een laser wordt geschenen op hen, is de impact ook veel groter."

Rond 22.30 uur werd een Belgische F-16 nabij #Weert beschenen met een #laser. Levensgevaarlijk en strafbaar. Helaas geen verdachte meer aangetroffen. Heeft u info over dit incident, bel 0900-8844 . ^LH pic.twitter.com/sc5aIrklB0 Operationeel Centrum Politie Limburg(@ POL_OCLimburg) link

De piloot is gelukkig veilig geland en heeft het incident gerapporteerd. ^LH Operationeel Centrum Politie Limburg(@ POL_OCLimburg) link

Zes maanden met uitstel

Dit voorjaar moest een gepensioneerde man uit Eksel voor de rechter verschijnen voor gelijkaardige feiten. Op 17 april 2018 verblindde hij een piloot van de militaire basis van Kleine-Brogel met een laserpen. Naar eigen zeggen was hij naar de sterren aan het kijken, al bleek snel dat hij zich ook wel ergerde aan het lawaai van de vliegtuigen. De man kreeg een celstraf van zes maanden met uitstel. Er staat een gevangenisstraf van tientallen jaren op deze feiten, maar bij deze case was er sprake van verzachtende omstandigheden.

Neerstorten in woonwijk

In België hebben dergelijke feiten altijd wel wat aandacht gekregen. “Sindsdien zijn er hier ook geen gelijkaardige incidenten meer geweest", benadrukt Poesen. “We hopen met de berichtgeving ook voor een ontradend effect te zorgen. Het leven van onze piloten komt hiermee immers in gevaar en bij een passagierstoestel speel je nog met veel meer mensen hun leven. Bovendien kan je ‘s nachts ook niet inschatten waar het vliegtuig zou neerstorten indien je de schietstoel gebruikt. Dat kan midden in een woonwijk gebeuren, met alle gevolgen vandien.”

In België riskeer je twintig jaar cel voor het moedwillig in gevaar brengen van een vliegtuig, dat loopt op tot dertig jaar wanneer er schade is en zelfs tot levenslang bij het vallen van dodelijke slachtoffers. Aangezien het onderzoek in Nederland loopt, zal de dader wellicht ook in Nederland terechtstaan. “We zullen onze volledige medewerking verlenen aan het onderzoek. Ik weet niet of men daar even zwaar aan de feiten tilt.”

Coördinaten

Dat de dader gevonden zal worden, lijkt inmiddels wel duidelijk. “Onze toestellen gebruiken een soort doelzoeker die bijna precies kan identificeren van waaruit op het vliegtuig werd gericht. Door deze coördinaten te achterhalen, hopen wij de verantwoordelijke ook te kunnen identificeren”, besluit de commandant.