Extra openingsuren voor 't Poorthuis BVDH

02 december 2019

In ’t Poorthuis worden er op 4, 5 en 6 december opnieuw werken uitgevoerd. Omdat die werken geluids- en stofoverlast met zich meebrengen, is het aantal afspraakmomenten op die dagen beperkt. Daarom zal het team Leven, de balie waar je terecht kan voor zaken zoals een identiteitskaart, rijbewijs of reispas, extra open zijn op dinsdagvoormiddag 3 december. Je moet voor die momenten geen afspraak maken. Bezoekers melden zich gewoon aan bij het Klantencontactcenter. De extra vrije inloop loopt tussen 9 en 12 uur.