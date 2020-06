Erperheide en Vossemeren ontvangen Kiwa-keurmerk Birger Vandael

16 juni 2020

13u34 0 Peer Center Parcs Erperheide en De Vossemeren hebben net als alle andere Belgische parken van Center Parcs en Sunparks het Kiwa-keurmerk ontvangen. De heropening was aanleiding om te laten toetsen of alle veiligheids- en gezondheidsmaatregelen op de juiste manier worden toegepast.

Deze afgelopen week werd op alle parken een uitgebreide audit uitgevoerd. Na het bestuderen van de protocollen op papier werd gekeken hoe de maatregelen in de praktijk tot zijn recht kwamen. “Voor ons geeft dit de zekerheid dat we alles in het werk stellen om onze gasten op een verantwoorde manier te ontvangen”, onderstreept directeur Erwin Dezeure. “We blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen en onze medewerkers zo nodig extra trainen om een goede opvolging te waarborgen.”

Veiligheidsmaatregelen

In alle parken van Center Parcs en Sunparks wordt op basis van de aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten gewerkt en worden de anderhalve meter afstand en andere maatregelen duidelijk onder de aandacht gebracht. Het personeel is getraind om te kunnen toezien op de veiligheid van gasten en waar nodig aanwijzingen te geven. Verder is er een digitale check-in, zijn er op verschillende plaatsen desinfecteringmogelijkheden en zijn speciale looproutes aangebracht. Vele activiteiten zijn beschikbaar en de restaurants en de bars zijn opnieuw open volgens de geldende voorschriften.