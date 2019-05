Eerste Vlaamse gratis juridische chatbot heet Vincent BVDH

23 mei 2019

17u34 3 Peer Sinds kort kunnen mensen die op zoek zijn naar een advocaat hulp vragen aan een chatbot. Via deze weg krijgen ze meteen de juiste juridische hulp. De eerste Vlaamse gratis juridische chatbot heet Vincent. Hij wordt vrijdag voorgesteld op de Corda Campus in Hasselt.

Vincent zou 25 jaar zijn en virtueel samenwonen met Vera. De juridische chatbot geeft een overzicht van de nieuwe verplichtingen voor VZW’s en GDPR. Aan de hand van verschillende topics ontdekt de gebruiker wat een vereniging juist moet doen om in orde te zijn of te geraken. De chatbot is in voortdurende ontwikkeling en wordt getraind door gebruik. Op termijn zullen ook open vragen mogelijk zijn door het gebruik van artificiële intelligentie. Het initiatief komt van Steven Matheï, burgemeester van Peer (CD&V) en advocaat bij De Gendt advocaten in Leuven. Matheï is één van de VZW- en verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij geeft hierover lezingen en presenteerde recent nog twee nieuwe boeken.

Alarmerende cijfers

Volgens Matheï komt de chatbot er omdat de laatste jaren heel wat wijzigingen werden doorgevoerd die effect hebben op het bestuur van verenigingen. Hij heeft het dan omtrent verplichtingen rond privacy (GDPR), een nieuw Wetboek vennootschappen en verenigingen en nieuwe mogelijkheden om mensen in verenigingen te vergoeden. Uit een bevraging blijkt dat meer dan de helft van de mensen bijvoorbeeld nog nooit heeft gehoord van de verplichting tot het invullen van het UBO-register. “Dit zijn alarmerende cijfers en brengen de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders in het gedrang.”