Een binnentuin met boompjes en minder gestresseerde kippen: meest diervriendelijke legbatterij ter wereld komt naar Limburg Birger Vandael

22 mei 2019

14u31 0 Peer Het Nederlandse bedrijf Kipster, naar eigen zeggen de meest dier- en mileuvriendelijke legboerderij ter wereld, wil een vestiging openen in Peer en diende reeds een vergunningsaanvraag in. Het zou de eerste Belgische stal worden. De eieren zullen net als in Nederland verkocht worden bij supermarktketen Lidl.

De boerderij van Kipster is voorzien in de Bovenstestraat in Wijchmaal. Het zou een gebouw moeten worden met veel glas, waardoor alles transparant is. Bezoekers zijn er ook altijd welkom. In totaal is er plek voor 24.000 legkippen. Een zonnedak levert elektriciteit voor ongeveer 200 huishoudens, de eieren zijn CO2-neutraal, en de haantjes (broertjes van de legkippen) worden niet vernietigd zodra ze uit het ei kruipen maar groeien ‘fatsoenlijk’ op voor consumptie. Ook aan de directe omgeving is bij het ontwerp van deze boerderij gedacht, want met speciale filters wordt het fijn stof dat kippenboerderijen uitstoten bijna volledig opgevangen.

Alle sectoren

Het stadsbestuur van Peer lijkt alvast overtuigd van de komst van Kipster. “Dat wij de boerderij van de toekomst naar Peer kunnen halen, biedt mooie kansen. Dit project sluit trouwens perfect aan bij de andere landbouwactiviteiten in Peer”, reageert burgemeester Steven Matheï (CD&V). “De Peerse landbouw in één zin beschrijven is niet eenvoudig”, gaat schepen van Landbouw Dirk Colaers verder. “Alvast uniek voor Limburg is het feit dat in Peer vrijwel alle sectoren aanwezig zijn. Wie in Peer alle landbouwbedrijven in kaart zou brengen, krijgt dus een mooi beeld van de vele mogelijkheden die landbouw biedt. Het project van Kipster is een nieuw initiatief in de al zo rijk aanwezige sector.”

De locatie van het project, vlakbij het toeristische fietsroutenetwerk,

is ideaal om de komende jaren heel wat toeristen te ontvangen. Bovendien is het principe van de korte keten, waarbij alle eieren naar één Belgische afnemer gaan een absolute meerwaarde Steven Matheï

Matheï ziet Kipster ook mooi in het plaatje van de educatieve rol die de landbouwsector al heel wat jaren speelt. “De locatie van het project, vlakbij het toeristische fietsroutenetwerk, is ideaal om de komende jaren heel veel toeristen te ontvangen. Bovendien is het principe van de korte keten waarbij alle eieren naar één Belgische afnemer gaan een absolute meerwaarde. Op 11 juni stellen wij het project samen met de initiatiefnemers van Kipster voor aan de omwonenden en alle andere geïnteresseerden.”

Voorjaar 2020

Vanaf het voorjaar in 2020 zijn de eieren exclusief verkrijgbaar bij Lidl. “Lokaal geproduceerde producten met een minimale belasting voor het milieu, een correcte verloning voor de boer en een scherpe prijs voor de klant vinden we belangrijk”, zegt woordvoerder van Lidl Isabelle Colbrandt. “Door Kipster naar België te halen zetten we een stap richting onze ambitieuze SBTi-doelstellingen om van Lidl een topretailer te maken in duurzaamheid. Kipster is opnieuw een heel mooi voorbeeld dat duurzaam niet duur hoeft te zijn.”