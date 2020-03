Duizend bezoekers moeten Centerparcs Erperheide vroegtijdig verlaten, anderen maken gedwongen rechtsomkeer: “De grote meerderheid reageert begripvol” Marco Mariotti

13 maart 2020

13u12 132 Peer Slecht nieuws voor de vakantiegangers die een weekendje Centerparcs hadden geboekt. Het park besloot vanmorgen alle vestigingen te sluiten. Bij De Vossemeren in Lommel en Erperheide in Peer ging de poort om 12 uur in het slot. “Maar we laten iedereen op zijn gemak vertrekken”, zegt directeur Jos Kruiter. Een vijftigtal mensen die het nieuws misliepen moest rechtsomkeer maken.

Vrijdagvoormiddag rond 10 uur viel het definitieve verdict: alle vakantieparken van Centerparcs sluiten de deuren. De vestiging in Erperheide had vandaag al een duizendtal aanwezigen in de vele bungalows, en dit weekend zou het aantal verdubbelen naar 2.000. “Maar om 10 uur besloten we om het park te sluiten", klinkt het bij Jos Kruiter van Centerparcs.

De uittocht verloopt vlot, maar de sfeer is eerder beteuterd. Vooral de kleinsten zijn teleurgesteld. Nochtans zijn nog niet alle aanwezigen in het park op de hoogte. “Oh, moeten we al naar huis?”, vraagt een fiere oma uit Meise zich af. “Wij zaten tot zonet in het zwembad en hebben het nieuws niet meegekregen. We wachten nu nog even op de kleinkinderen en hopen dat we nog naar ons huisje kunnen om alle spullen weer in te laden.”

Om 12 uur ging het zwembad dicht en ten laatste om 13 uur zou het hoofdgebouw worden leeggemaakt. Alle bungalows horen dan ook leeg te zijn. “We laten de mensen hun tijd nemen. Officieel is het om 12 uur gesloten, maar we gaan niemand met de stok achterna. Iedereen reageert heel begripvol, want de meesten zagen de bui al hangen.”

Mazen van het net

Center Parcs informeert de gasten per sms en e-mail, maar er glippen ook klanten door de mazen van het net. Sinds de voormiddag al zeker bij een vijftig tal bezoekers die voor een gesloten poort stonden. Opvallend veel van die klanten komen uit Duitsland uit het Ruhrgebied, waarbij velen zeker twee uur gereden hadden. “We hebben zelfs vijf uur gereden", vertelt een Duits gezin. “We hebben geen bericht gehad of gezien, en de afgelopen uren zaten we in de auto.” Overmacht, want tijdens de beslissing van Centerparcs zat een heel aantal bezoekers inderdaad in de wagen.

Net zoals een Vlaams koppel met dochter. “Een rit voor niets gemaakt, wij komen uit de lucht vallen. Heel spijtig, maar we gaan hier geen tijd meer verliezen", waarna ze meteen rechtsomkeer maken.

De mensen die voor niets de verplaatsing maakten, krijgen voor de rit terug huiswaarts wel wat drinken en versnaperingen mee naar huis. “Een kleine troost, maar veel valt er niet aan te doen zeker.”

Bekijk ook: Centerparcs en sunparcs moeten sluiten