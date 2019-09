Drie twintigers riskeren werkstraf voor geweld op ‘Partysjok’ BVDH

30 september 2019

11u20 0

Een Houthalenaar (24), Overpeltenaar (27) en Ekselaar (25) riskeren een werkstraf nadat ze op de Peerse fuif ‘Partysjok’ slagen uitdeelden aan een fuifganger. “Uit verhoor bleek dat de vriendin van het slachtoffer een duw had gekregen en dat er zo discussie ontstond”, opent de procureur zijn verhaal. “Uiteindelijk zijn er enkele vuistslagen en stampen uitgedeeld aan de man. Er was een getuigenverklaring en het trio heeft bekentenissen afgelegd. Omwille van hun quasi blanco strafrechtelijk dossier lijkt een werkstraf me aan de orde.” De drie heren gaven elk hun versie van de feiten, hun advocaat vraagt de opschorting.