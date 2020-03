Drie nieuwe participatiefora gaan van start Birger Vandael

02 maart 2020

11u36 0 Peer In februari zagen in Peer drie nieuwe participatiefora het levenslicht: Duurzaamheid, Vrije Tijd en Welzijn. De voormalige adviesraden versmelten in deze drie participatiefora, die aansluiten binnen de filosofie van Peer, dat al sinds 2013 inzet op participatie.

Door verschillende sectoren met gelijke belangen te bundelen, hoopt de stad dat er kwalitatieve adviezen ontstaan en er bijgevolg efficiënter gewerkt kan worden. Elk participatieforum bestaat uit een vaste groep mensen die advies geeft over verschillende beleidsthema’s. Heel wat Perenaren stelden zich hiervoor kandidaat. Zo ontstonden drie goed gevulde participatiefora, goed voor 70 leden in totaal.

Minimum vier keer per jaar

Twee weken geleden kwamen de fora Duurzaamheid en Vrije Tijd voor de eerste keer samen. Vorige week was het aan het forum Welzijn. De participatiefora komen elk minimum vier keer per jaar samen. In functie van specifieke projecten is een ad hoc samenkomst ook mogelijk.

