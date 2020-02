Drie jaar cel voor Perenaar (56) na misbruik dochter en stiefdochter Birger Vandael

28 februari 2020

11u46 0 Peer Een 56-jarige man uit Peer is veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, waarvan één met uitstel en wordt voor vijf jaar uit de burgerrechten ontzet voor het seksueel misbruik van zijn dochter en stiefdochter. De feiten dateren van de periode tussen augustus 1999 en augustus 2002. Het duurde jaren vooraleer de slachtoffers, die vandaag 28 en 31 jaar zijn, de moed verzamelden om in 2018 klacht in te dienen.

De dochter van de man had de feiten rond 2014 verteld aan haar mama en haar tante. In maart 2018 diende zij formeel klacht in bij de politie. Haar broer volgde in juni. Hij vertelde aan de politie dat toen hij de feiten eerder vernam, hij razend werd op zijn vader en hem een geslagen heeft. In zijn getuigenis vertelde hij onder meer dat hij zich herinnerde dat zijn vader lang wegbleef toen hij vroeger zijn zus ‘slaapwel’ ging zeggen. Zelfs de deur ging op slot... In april 2018 volgde ook de klacht van de stiefdochter tegen de Perenaar.

“Per ongeluk”

De man zelf vertelde dat bij het toedekken van de kinderen in bed, hij hen misschien “per ongeluk” aanraakte omdat het laken tussen hun benen verfrommeld zat. “Ik had geen verkeerde intenties.” De rechtbank gelooft hem niet. “Hij kan zich toevallige feiten van vijftien jaar geleden nog perfect herinneren”, staat te lezen in het vonnis. Er wordt ook een sms aangehaald van de vader aan de zoon, waarin hij zijn fouten al voorzichtig aanbrengt. Hij werd overigens ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Aan de twee slachtoffers moet hij elk een schadevergoeding van 2.500 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 1.320 en 780 euro.