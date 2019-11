Drie gewonden na botsing op Noordweg MMM

01 november 2019

17u09 0 Peer Op de Noordweg in Peer is vrijdagnamiddag rond 16 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd. Daarbij raakten drie mensen gewond.

Eén voertuig die dwars op de weg stond werd er in de flank gegrepen. Hoe het ongeval kon gebeuren, is voorlopig niet duidelijk. De brandweer moest twee inzittenden bevrijden. De geramde wagen belandde in de gracht. De weg is tijdelijk afgesloten voor alle verkeer.