Dorpscafé De Kroeg mag geen terras plaatsen aan voorkant: “Dan maar inzetten op terras aan achterkant” Birger Vandael

17 juli 2020

10u49 0 Peer Ondanks meermaals aandringen mag dorpscafé De Kroeg in het centrum van Peer aan de voorkant geen terras plaatsen. Het gemeentebestuur nam de verkeerssituatie onder de loep en oordeelt dat het aanpassen van de regels onduidelijk en gevaarlijk zou zijn.

“De gemeente heeft allerlei aanpassingen gedaan om de horeca in Peer meer terrasruimte te geven. Helaas blijkt het voor De Kroeg niet mogelijk om vooraan een terras te plaatsen”, zucht uitbater Roel Ceyssens gedesillusioneerd. Hij kreeg bij zijn campagne veel steun van onafhankelijk oppositieraadslid Peter Smeets die tot vier verschillende voorstellen opstelde, maar ook die kreeg zijn collega’s in de gemeenteraad niet overtuigd.

Schilderen op kasseien

Volgens schepen van Ruimtelijke Planning en Mobiliteit Sigrid Cornelissen (CD&V) zou een terras aan de voorkant toch een aantal problemen opleveren. “Het verleggen van de weg zorgt ervoor dat het voor de verkeersdeelnemers onduidelijk wordt. Er zal over de parkeerstrook gereden moeten worden, waardoor het voor wagens en fietsers niet meer duidelijk is waar de afscheiding van de rijbaan is. Dit kan ook voor gevaarlijke situaties zorgen. Nieuwe wegmarkeringen op de kasseien schilderen zijn dan weer niet erg evident.”

Achterkant terras

Niet alleen het afsluiten van de weg, maar ook het afsluiten van het voetpad werd voorgesteld. “We hebben alles geprobeerd wat we konden, maar aan de voorkant is een terras geen mogelijkheid”, zegt Cornelissen. “Het feit dat voertuigen in de bocht rakelings langs een voetpad of gevels zouden rijden, fietsers in één richting over de kasseien zouden moeten en parkeerplaatsen zouden verdwijnen, speelt niet in het voordeel van een asverschuiving. Aan de achterkant van het café beschikt De Kroeg overigens wél over een terras. “Dan moet ik daar maar op inzetten", besluit Roel.