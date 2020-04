De Pastorij levert ijsjes aan huis: “Dankzij isobox blijven ze langer dan een uur koud” Birger Vandael

06 april 2020

10u31 0 Peer Een ijsje aan huis geleverd, het lijkt onmogelijk, maar De Pastorij uit Wijchmaal realiseert dit sinds afgelopen vrijdag. Zaakvoerster Cindy Heylen rijdt door Noord-Limburg met haar ‘ijscamionet' om overal de ijsjes af te leveren. “Dankzij grote isoboxen van 50 op 70 centimeter en enkele koelelementen blijven de ijsjes meer dan een uur koud", legt ze uit.

In de horeca moet men dezer dagen creatief zijn. IJsjeszaken mogen wel degelijk open doen, mits ze zich houden aan tal van maatregelen. Cindy pakt het voor de veiligheid liever op deze manier aan. “Gewoon zitten toekijken in deze bizarre tijden, zag ik niet zitten. De zaak gewoon openen, leek me dan weer wat te gevaarlijk. Daarom ben ik op dit idee gekomen, zo is niemands gezondheid in gevaar. Het was eventjes druk en hectisch om op zo’n korte tijd een webshop in elkaar te steken, maar dankzij ‘WH Webcreations’ is dat snel in orde geraakt!”

‘Klein gelukske’

Via de webshop (www.de-pastorij.be/winkel) kan je schepijs (bijvoorbeeld één bol speculaas), literijs (bijvoorbeeld één pot aardbei), ijspatéekes, een mini-box en een ‘klein gelukske’ bestellen. Vanaf 20 euro wordt er gratis geleverd in Peer en Hechtel-Eksel. Wanneer je afkomstig bent uit Bocholt, Bree, Pelt, Leopoldsburg, Heusden-Zolder of Oudsbergen is het minimumbedrag 30 Euro. De dienst is op alle dagen, behalve dinsdag, beschikbaar.

Het eerste weekend was meteen een succes. “Aangezien de bestellingen vlotjes binnen komen, hebben de mensen blijkbaar wel vertrouwen in mijn dienst”, stelt Cindy vast.