De ‘Kolibrie-singers’ zijn het eerste zangkoor van Vlaanderen voor chronisch zieken: “We verwijzen de pijn even naar de achtergrond” Dirk Selis

09 december 2019

15u47 0 Peer Na zijn pensioen zocht Coen Decraene (62) een zinvolle besteding van zijn vrije tijd. Hij klopte aan bij De Kolibrie, een inloophuis voor chronisch zieken en startte er een workshop zingen. Met succes, want sinds februari zingen de vijftien Kolibrie-singers elke maandagvoormiddag en ondertussen is hun tweede optreden voor publiek al geboekt.

“Op dit moment zijn we met een 14-tal dames en één heer. Maar er is zeker nog ruimte voor meer leden”, steekt Coen enthousiast van wal. “Het koor is een weerspiegeling van het doel waarvoor De Kolibrie staat. Namelijk een inloophuis voor chronisch zieken en dat in de meest brede zin van het woord. Ook voor hun omgeving – familie en partner – staan de deuren van De Kolibrie open en dus vind je deze mensen dan ook terug bij de ‘singers’. Weet je, mensen met een chronische aandoening worden zo al heel vlug in een hoekje geduwd, een chronische aandoening is niet altijd aan de buitenkant zichtbaar en deze patiënten stuiten daardoor vlug op onbegrip.”

Geen prestatiedruk

“Wij verschillen eigenlijk niet op zo veel punten van een ander koor”, vertelt Decraene. “Ze zetten allemaal hun beste beentje voor om een mooi harmonieus geheel te vormen. Het grote verschil zit hem eigenlijk in de manier van repeteren. Wij doen het rustig aan, vooral geen prestatiedruk en geen verplichte 80% aanwezigheid zoals bij veel koren het geval is. Nog een groot verschil schuilt in het feit hoe de ‘singers’ er zijn voor elkaar. Die warmte voor elkaar is met geen pen te beschrijven. Je moet er eigenlijk eens bij geweest zijn om dat te begrijpen.” Heidi Op De Beeck, een van de koorleden vat het wat prozaïscher samen: “Vriendschap vergroot het geluk en vermindert ellende door onze vreugde te verdubbelen en ons verdriet te delen.”

Nachtegaal

Het repertoire is heel breed. “Ik haal mijn inspiratie uit mijn vroegere studentencodex”, legt Coen uit. “Evengoed worden bekende en minder bekende nummers van Armand Preud’homme gezongen of we brengen al eens een Duits, Frans of Italiaans lied. Zelfs aan het Zuid-Afrikaans durven we ons wagen. Maar of je moet kunnen zingen om bij het koor te komen? Wel mijn antwoord daarop is dan altijd: ‘in ieder mens zit een nachtegaal maar je moet hem wakker maken en op maandagvoormiddag staat de wekker in De Kolibrie’. Ik ben en blijf overtuigd dat iedereen kan zingen met een beetje hulp en oefening.”

Ademhalingsoefeningen

“Verlicht zingen de pijn? Neen, uiteraard niet”, weet Coen. “Fysieke pijn kan je niet wegnemen door te zingen. Ik zou eerder durven zeggen dat het zingen, de vriendschap, het lachen, het samenzijn met deelgenoten de pijn gedurende een korte periode een beetje naar de achtergrond verwijst. Ik denk dat wie zich mentaal goed voelt de pijn een beetje kan vergeten. Wel is het zo dat door de ademhalingsoefeningen die elke repetitie voorafgaan, er een betere manier van ademen wordt ontwikkeld en daardoor een beetje vooruitgang geboekt kan worden in de longfunctie. Of zoals een Kolibrie-singer ooit zei: ‘Het is raar. Thuis proest ik de longen uit mijn lijf en hier heb ik nog niet moeten hoesten. Wat wil je nog meer?’”

Concert

“Concerten zijn er nog niet gegeven. Dat is in eerste instantie zelfs niet de bedoeling geweest maar het is toch leuker voor iedereen om een doel te hebben. Daarom wordt er volop geoefend voor een concert in september van 2020 waar de Kolibrie-singers zullen ondersteund worden door een mobiele beiaard”, besluit Decraene.