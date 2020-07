Davy Vandekerkhof (37) uit Peer sinds zaterdag vermist Dirk Selis

12 juli 2020

11u54 0 Peer Sinds zaterdagochtend is de 37-jarige Davy Vandekerkhof uit Peer vermist. Zijn auto werd in Etterbeek, leeg teruggevonden. Dat melden politie en parket via een opsporingsbericht.

Afgelopen zaterdag in de vroege ochtend verliet de 37-jarige Davy Vandekerkhof zijn woonplaats in Peer. Diezelfde dag werd zijn voertuig, een witte Peugeot Partner met nummerplaat 1-VKP-952, aangetroffen in de Tweede Lansiers Regimentenlaan in Etterbeek. Van Davy zelf ontbreekt elk spoor. Davy is 1m75 lang en struis gebouwd. Hij heeft kort geschoren haar. Er is niet geweten welke kledij hij droeg op het ogenblik van zijn verdwijning. Wie meer weet over deze persoon kan de politie anoniem verwittigen via het gratis telefoonnummer 0800/30 300.