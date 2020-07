Davy Vandekerkhof (37) uit Peer is levend en wel teruggevonden Dirk Selis

12 juli 2020

11u54 185 Peer Sinds zaterdagochtend was de 37-jarige Davy Vandekerkhof uit Peer vermist. Zijn auto werd in Etterbeek, leeg teruggevonden. Politie en parket verspreidden een opsporingsbericht. Maar zondagmiddag is de man alweer levend en wel teruggevonden.

Afgelopen zaterdag in de vroege ochtend verliet de 37-jarige Davy Vandekerkhof zijn woonplaats in Peer. Diezelfde dag werd zijn voertuig, een witte Peugeot Partner met nummerplaat 1-VKP-952, aangetroffen in de Tweede Lansiers Regimentenlaan in Etterbeek. Van Davy zelf ontbrak elk spoor. Maar zondagmiddag is de man dan toch teruggevonden. “Hij is levend en wel en wordt op de juiste manier opgevangen”, bevestigde Jeroen Swijsen van Parket Limburg aan onze krant. Over de precieze omstandigheden wou het parket niet in detail treden.