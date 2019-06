Dak Breugelhoeve komt los, kindernamiddag gaat niet door BVDH

05 juni 2019

10u07 3 Peer Een deel van het dak van de grote rijhal van Breugelhoeve is vannacht losgekomen als gevolg van het noodweer. Momenteel is de situatie onder controle en kunnen de opruimingswerken starten. De Kindernamiddag op pinkstermaandag gaat niet door.

Ook de stad Peer bleef niet gespaard van omgewaaide bomen of andere stormschade, wat leidde tot verschillende meldingen. Dat was ook het geval op het domein van Breugelhoeve waar een groot deel van het dak van de grote rijhal losgekomen is. De stalen dakpanelen kwamen op de terreinen rond de rijhal terecht. Het betreft enkel materiële schade. Op het moment van de storm was er ook een groep schoolkinderen aanwezig in de verblijfsaccommodatie, maar zij waren nooit in gevaar. In overleg met de leerkrachten en de directie van de school werd besloten om het verblijf, dat woensdagmiddag eindigt, gewoon te laten doorgaan.

Babyborrel in ‘t Poorthuis

De komende dagen zal er vooral ingezet worden op het opruimen van de site en daarom wordt de Kindernamiddag op Pinkstermaandag 10 juni geannuleerd. De Babyborrel, waar de Stad Peer de nieuwe Perenaartjes met hun ouders ontvangt, verhuist van Breugelhoeve naar ’t Poorthuis.