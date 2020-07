Chirokamp geannuleerd én Jongerencentrum dicht nadat vrijwilliger besmet geraakt Marco Mariotti

16u53 3 Peer Het bivak van Chiro Jongens Peer is afgelast, één dag voor de groep zou vertrekken naar hun kampplaats in Tessenderlo. Reden: één leider die positief testte op het coronavirus. De jongeman was ook vrijwilliger in het Jongerencentrum De Bak in Peer dat nu de deuren sluit tot eind deze maand.

Het kamp van de Chiro Jongens Peer is afgelast, omdat een leider besmet is met het coronavirus. De vrijwilliger is eveneens actief als vrijwilliger bij het Jongerencentrum in Peer. “Voorlopig sluiten wij De Bak tot en met 31 juli. Verder monitoren wij de situatie in overleg met de gouverneur en bevoegde artsen”, zegt burgemeester Steven Matheï (CD&V).

De voorbije maanden stond de werking van De Bak op een laag pitje, maar sinds enkele weken was het jeugdcafé weer open. Na de positieve test van een van de vrijwilligers heeft de stad Peer, na overleg met de jongeren van De Bak, beslist om het jongerencentrum preventief te sluiten. “Het feit dat een van de vrijwilligers positief getest heeft op corona, heeft ons meteen doen beslissen om het jongerencentrum te sluiten”, legt burgemeester Matheï uit. “De contacten van de voorbije dagen worden momenteel in beeld gebracht. Op die manier proberen wij een eventuele verdere verspreiding in te perken.”

De chirogroep in Peer zou deze week aan hun bivak beginnen, maar daarvan werd beslist ze te annuleren.