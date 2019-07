Center Parcs verandert van eigenaar: “Geen invloed op klanten” Birger Vandael

03 juli 2019

19u08 2 Peer Voor een bedrag van ongeveer één miljard euro veranderen zeven Europese vakantieparken van Center Parcs mogelijk van eigenaar. De private equity-investeerder Blackstone voert immers exclusieve gesprekken met het Duitse vastgoedbedrijf Aroundtown over de verkoop, en ook Erperheide in Peer en De Vossemeren in Lommel zouden betrokken worden in de deal. “Enkel de stenen veranderen van eigenaar”, klinkt het bij Erperheide.

Het nieuwsbericht komt van persagentschap Bloomberg. Zij baseren zich op anonieme bronnen die vertrouwd zijn met het dossier. Blackstone kocht de vakantieparken in 2006 van Pierre & Vacances voor 630 miljoen euro. Begin dit jaar werd voor 200 miljoen euro aan investeringen in de parken aangekondigd. Daarin werd door sommigen al een voorbode voor een verkoop gezien. Een leasingovereenkomst met Pierre & Vacances werd dan weer met vijftien jaar verlengd.

Gekende service blijft

Nu zouden dus twee Belgische vestigingen verkocht worden, net als De Kempervennen net over de grens in Nederland. Ook De Huttenheugte, Het Heijderbos en Het Meerdal in Nederland en Bispinger Heide in Duitsland worden in de deal genoemd. “De deal heeft betrekking op het vastgoed in de parken. In feite wordt de portefeuille van de eigenaars herschikt en krijgen de gebouwen een nieuwe eigenaar. Voor de klanten verandert er niets, zij zullen kunnen blijven rekenen op de gekende service. Dit zijn beslissingen die zich afspelen ver boven ons hoofd”, reageert men bij Erperheide.