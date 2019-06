Café-uitbaters dopen stadion SV Breugel om tot ‘Achter de Run-Inn’ Birger Vandael

05 juni 2019

21u43 2 Peer KV Mechelen speelt al jaar en dag in het stadion met de historische naam ‘Achter de Kazerne’. Sinds deze week draagt het stadion van SV Breugel een gelijkaardige naam: ‘Achter de Run-Inn’. Het zijn de kersvers café-uitbaters Maarten Roeffaers en Koen Winters van het gelijknamig café die voor 2.200 euro de stadionnaam kochten. “We voetbalden als kind al voor Breugel, de cirkel is nu rond”, vertelt Maarten Roeffaers.

De verkoop van de stadionnaam van de kersvers derdeprovincialer vond plaats in het kader van een veiling ten voordele van Kleine Prins vzw en de club zelf. Ietwat mysterieus dook Maarten Oeyen, lokaal dj en speler van het derde elftal, op als stroman voor geïnteresseerde kopers. Al snel werd duidelijk dat er een verhaal schuil ging achter zijn aanwezigheid, maar Oeyen hield de lippen stijf. Hij had uiteindelijk het hoogste bod en ging aan de haal met de stadionnaam.

Woensdagavond werd duidelijk in wiens opdracht Oeyen aanwezig was. “Koen Winters en ikzelf stonden in de laatste rechte lijn wat betreft de overname van het café Run-Inn. Omdat we nog niet helemaal zeker waren, maar wel graag de stadionnaam in ons bezit kregen, besloten we een stroman te sturen. We spraken een bepaald budget af, gelukkig bleken niet alle euro’s nodig om de veiling binnen te halen”, glimlacht Roeffaers.

Oudste woning van dorp

Jeugdvrienden Winters en Roeffaers kwamen begin deze week tot de definitieve verhuur van het café. De Run-Inn is het café dat in de oudste woning van Kleine-Brogel gevestigd is. Deze typische Kempische hoeve dateert van 1766 en werd destijds gebouwd door de teutenfamilie Jans. Sinds 1981 runden Jacques van Leeuwaarden, ‘Jaak Vandehoek’ voor de vrienden, en Bertie Dreesen de zaak. Zij zorgden ervoor dat het café populair werd bij fietsers uit Peer en omstreken. Helaas overleed Jacques begin dit jaar enkele dagen voor zijn 71ste verjaardag. Roeffaers werkt al twaalf jaar in het café en was de gedoodverfde nieuwe uitbater.

Zaak voor iedereen

“We willen dat het café een zaak voor iedereen blijft. Overdag komen vooral veel fietsers een drankje nuttigen, ’s avonds is onze rijke bierkaart onze grote troef. De succesformule zal bij ons behouden blijven. Ook de feestjes, proeverijen en Quiz Inn mag je ook in de toekomst nog verwachten”, belooft Roeffaers.

‘Achter de Run-Inn’ zal snel een begrip worden in Kleine-Brogel en omstreken. “Het is mooi dat de naam in de gemeente blijft, dat de opbrengst naar een goed doel gaat en dat we op deze manier extra reclame voor onze zaak maken”, besluit de nieuwe café-uitbater.