Bus naar school is elke dag te laat: “Dit frustreert ouders, leerlingen en leerkrachten” Birger Vandael

12 december 2019

15u49 6 Peer In Houthalen-Helchteren zitten enkele ouders met de handen in het haar. Hun kinderen nemen aan de Kazernelaan elke dag de bus van De Lijn naar het Agnetencollege, maar deze is dit schooljaar door werken quasi elke dag te laat. Bijgevolg komen de leerlingen ook te laat aan op school, wat zowel voor hen als voor de leerkrachten vervelend is. “We werken aan een nieuwe dienstregeling”, kondigt De Lijn aan.

Het probleem wordt aangekaart door een bezorgde ouder, die trouwe lezer is van onze krant. “Het is zo dat het Agnetencollege de laatste jaren ontzettend populair geworden is in Peer en ook in de buurgemeenten. Dat maakt dat een groepje van 20 tot 25 leerlingen tegenwoordig om 8 uur ’s ochtends de bus neemt richting Peer. Het gaat om lijn 48, die van Hasselt naar Hamont loopt. Als de dienstregeling zou kloppen, zijn ze een kwartier later op school. Net op tijd voor de schoolbel dus.”

Daar wringt in het nieuwe schooljaar het schoentje; “Het aantal keren dat de bus dit jaar ook effectief op tijd was, is op één hand te tellen”, merkt de ouder met lichte zin voor overdrijving op. “Met verschillende ouders hebben we de school al ingelicht, want wij willen aantonen dat het niet onze schuld of die van onze kinderen is dat ze te laat zijn. Helaas hoort men bij De Lijn altijd de standaardantwoorden, er gebeurt niets! Het hele gedoe frustreert ons, onze kinderen en de leerkrachten.”

Uitschieter van 25 minuten vertraging

Rik Schepers van het Agnetencollege is op de hoogte van de ergernis. “Vorige week nog hebben we dit probleem telefonisch gemeld aan De Lijn en deze week heb ik nog een mailtje gestuurd”, laat hij weten. In die mail kaart hij de periode van 18 november tot 5 december aan. Van de veertien ritten die toen plaatsvonden, is de bus acht keer te laat gekomen. Met als uitschieter 5 december toen de bus er pas om 8.42 uur was. “Het is voor de leerlingen ook niet meer plezant als ze één dag op twee te laat in de les komen, om nog maar te zwijgen over de extra wachttijd aan hun bushalte”, besluit Schepers in zijn bericht.

Iedereen wijst bij een mogelijke oorzaak op de werken die plaatsvinden in Houthalen. De Lijn bevestigt dat daar de hoofdreden voor de problemen ligt. Van maandag 2 september tot dit voorjaar wordt aan de Herebaan-Oost en de Europarklaan een rotonde aangelegd. Die maakt dat Lijn 48 een omleiding moet volgen. “Deze omleiding duurt zeker nog tot april 2020”, stelt woordvoerster van De Lijn Ine Pieters. “Vanuit De Lijn bekijken we nu om de dienstregeling aan te passen zodat de leerlingen toch tijdig op school geraken. Zodra de nieuwe regeling is uitgewerkt, zullen we dit ook communiceren aan de school zodat zij hun leerlingen kunnen verwittigen.”