Burgemeester doet oproep voor tekeningen en brieven tegen vereenzaming ouderen Birger Vandael

16 maart 2020

10u52 0 Peer Burgemeester van Peer Steven Matheï (CD&V) deed dit weekend een opmerkelijke oproep: hij vraagt aan inwoners van zijn stad om tekeningen en brieven aan de stad te bezorgen via de brievenbus van ’t Poorthuis. Deze zullen bezorgd worden aan de bewoners van zorginstellingen om vereenzaming tegen te gaan.

Door de verspreiding van het coronavirus zitten bewoners van zorginstellingen geïsoleerd. Zij mogen geen bezoek meer ontvangen. Onder de noemer ‘Een Peer onder de riem steken’ organiseert de stad nu een actie om ervoor te zorgen dat de zorgbehoevenden toch in contact blijven met de buitenwereld. Wie een tekening of brief post, kan erop rekenen dat de stad deze veilig bij de ontvangers brengt.

Warm gebaar

“Het zijn ongeziene tijden en ongeziene maatregelen”, stelt Matheï in een videoboodschap. Hij richt zich in het bijzonder tot de kinderen van Peer en vraagt hen om de nodige inspiratie te boven te laten komen. “Het is een klein gebaar, maar wel een warm gebaar. Zo kunnen we als Peer sterker uit de crisis komen."