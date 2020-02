Bomenbeheerplan start in Tijmstraat en Muntstraat Birger Vandael

29 februari 2020

07u45 0 Peer De komende zes jaar investeert de stad Peer 210.000 euro in de realisatie van een bomenbeheerplan. Elk jaar zullen in twee straten laanbomen aangeplant of vervangen worden. Als eerste zijn de Tijmstraat en Muntstraat aan de beurt.

In 2019 startte de Stad Peer al een participatietraject op met de buurtbewoners van de twee straten, waarin verschillende klachten waren over de huidige laanbeplanting. De buurt kon samen met het Stadsbestuur een nieuwe boomsoort kiezen die minder overlast zou veroorzaken. Deze week verdwijnen de oude laanbomen in de Tijm- en Muntstraat en maken ze plaats voor nieuwe laanbomen. Volgende week start de aanplanting van de nieuwe laanbomen. Het Stadsbestuur streeft naar een duurzame aanplanting en neemt daarom speciale maatregelen zoals speciale plantvakken, wortelgeleidingspanelen en indien mogelijk ook een bewaterings- en beluchtingssysteem.