Blues Peer pakt in 2021 uit met drie extra dagen: “Om de verloren zomer in te halen” Birger Vandael

18 juli 2020

15u38 0 Peer Net als alle andere zomerfestivals kan Blues Peer in 2020 voor het eerst in 36 jaar niet doorgaan. Op de dag waarop normaal Blues Peer zou plaatsvinden, maakte de organisatie bekend dat het in 2021 drie extra dagen aan het festival toevoegt. “Om de verloren zomer in te halen", klinkt het ambitieus.

Blues Peer trekt elk jaar tussen de 20.000 en 30.000 muziekliefhebbers naar Peer en zou dit jaar plaatsvinden op 17, 18 en 19 juni. Op de affiche stonden onder meer George Thorogood and The Destroyers USA, Albert Cummings, Christone ‘Kingfish’ Ingram, Samantha Fish, Larkin Poe, Danny Bryant, The Lachy Doley Band en Stef Kamil Carlens met zijn band.

Zelfde namen op affiche

“Ondanks corona is Blues Peer nog altijd springlevend, en kijken we alvast uit naar de editie van 2021", klinkt het opgetogen bij de organisatie. George Thorogood and The Destroyers, Samantha Fish, Larkin Poe, Albert Cummings en The Lachy Doley Band staan opnieuw op het programma. Aansluitend op Blues Peer, dat volgend jaar van 16 tot 18 juli plaatsvindt, volgen er nog drie extra dagen festivalplezier. Over de precieze invulling wordt later nog gecommuniceerd. Tickets zijn vanaf nu beschikbaar in voorverkoop.