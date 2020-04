Blues Peer heeft de blues: “Tijd nodig om te weten wat dit betekent” Birger Vandael

16 april 2020

12u40 0

“Nu hebben we echt de blues", klinkt het bij festival Blues Peer, na de beslissing van de Veiligheidsraad om geen grote events toe laten tot eind augustus. Blues Peer trekt elk jaar tussen 20.000 en 30.000 muziekliefhebbers naar Peer en zou dit jaar plaatsvinden op 17, 18 en 19 juni. Op de affiche stonden onder meer George Thorogood and The Destroyers USA, Albert Cummings, Christone ‘Kingfish’ Ingram, Samantha Fish, Larkin Poe, Danny Bryant, The Lachy Doley Band en Stef Kamil Carlens met zijn band. “Jammer genoeg zal het event deze zomer niet kunnen plaatsvinden”, stelt de organisatie vast. “Dat is zeker een goede beslissing voor de veiligheid en gezondheid van iedereen. Geef ons wat tijd om uit te zoeken wat dit betekent voor Blues Peer deze zomer... of waarschijnlijk volgende zomer. We komen later naar buiten met meer info."