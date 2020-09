Birger Van Dael (19) hoopt zijn opleiding in Lommel te verzilveren bij eersteprovincialer Zonhoven Koen Wellens

08 september 2020

15u38 0 Peer Birger Van Dael ruilde in het tussenseizoen tweedeklasser Lommel voor Zonhoven in eerste provinciale. Het lijkt een stap terug, maar daar denkt de 19-jarige Perenaar anders over. “Na de overname door Manchester City lag er in Lommel een ander verhaal op tafel. Ja, met allicht weinig kansen voor mij. Ik trekt nu voor één seizoen naar Zonhoven. Om er andere lucht op te snuiven, maar vooral om veel te kunnen spelen”, vertelt Van Dael.

Van Dael is een jeugdproduct van Lommel waar hij vorig seizoen zijn opwachting maakte in de A-kern. Als vierde doelman en dus is het niet onlogisch dat hij kiest voor een uitdaging met meer speelkansen. “Zo is het. Ik zet inderdaad een stap terug, maar niet omdat ik aan uitbollen denk of als slotetappe in mijn loopbaan. Het moet nog allemaal echt beginnen, hé. Ja, Lommel was interessant, ik heb er mijn opleiding gekregen, maar het is geen afgesloten hoofdstuk. Ik word uitgeleend aan Zonhoven, het is geen definitieve transfer”, aldus de doelman die ook thuis kan rekenen op deskundig advies. “Mijn papa is Bart Peeters, de keeperstrainer van Esperanza Pelt.”

Niet minder trainen

Vorig seizoen was Van Dael zes dagen op zeven aan de slag op de Lommelse velden, in Zonhoven ligt die lat minder hoog. “Wij trainen drie keer. Dat is op maat van een eersteprovincialer. Daarnaast las ik zelf nog trainingsarbeid in. Ja, krachttraining en binnenkort start ik mijn opleiding lichamelijke opvoeding aan de hogeschool UCLL en komen er nog eens extra trainingsmomenten bij. Ik probeer alleszins een hoog niveau te bereiken. Door te trainen en hopelijk ook heel vaak onder de lat te staan. Ik heb in de voorbereiding veel gespeeld. Ik reken erop om deze week goed nieuws te krijgen en als eerste doelman aan de competitie te kunnen beginnen.”

Periodetitel

Van Dael kan zijn eigen ambities ook koppelen aan de sportieve verwachtingen van zijn nieuwe ploeg. “Zonhoven is ambitieus. Wij hebben een ploeg om mee te doen voor de prijzen. In de eerste plaats denk ik dan aan een periodetitel. Dat is alleszins een interessante en haalbare uitdaging. Ik ben er alvast klaar voor.”