BICC Peer verdubbelt openingsuren en volgt Scandinavische trend Birger Vandael

02 oktober 2020

09u56 0 Peer Vanaf oktober verdubbelt het BICC (Bibliotheek en Cultuurcentrum) van Stad Peer haar openingsuren. Op bepaalde momenten zal je er immers ook zonder aanwezigheid van een medewerker materialen kunnen ontlenen, snuisteren in de collectie, de krant lezen of studeren.

Elke werkdag van 9 tot 15 uur zal je het BICC vrij kunnen bezoeken. Kom je toch graag als er een medewerker aanwezig is? Dan kan je er elke werkdag van 15 tot 19 uur (woensdag al vanaf 12 uur) en zaterdag van 9 tot 12 uur terecht. Deze trend waait over van Scandinavië, waar de ‘onbemande bib’ al langer ingeburgerd is.

Huiskamer

Naast langere openingsuren verandert ook de aankleding van de ruimtes in ’t Poorthuis. Het BICC en de Foyer worden ingericht als huiskamer. Met gezellige hoekjes om te lezen, te werken en te studeren, maar ook om te babbelen bij een tasje koffie. Je kan er makkelijk binnenstappen en praten met mensen die je tegenkomt. Of je kan er ongestoord lezen, werken en studeren. Op de verdieping in de bib is er een stille ruimte ingericht.

Ontmoeting, beleving en educatie

Het BICC is meer dan een bibliotheek of een cultuurcentrum. Het is een plek waar naast educatie ook beleving en ontmoeting centraal staan. Je kan er regelmatig ook een verrassende voorstelling, workshop of voorleessessie meepikken. De medewerkers – de gastvrouwen en -heren – staan voor je klaar in de huiskamer. Ze helpen je zoeken naar dat leuke boek en geven tips en info over boeken en voorstellingen.