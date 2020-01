Bewoners Schansdijkstraat keren zich tegen knip BVDH

02 januari 2020

De bewoners van de Schansdijkstraat in Eksel kanten zich massaal tegen de mogelijke knip die er ter hoogte van de Bolisserbeek aan Kenensdijk zou komen. “We kregen onlangs een brief in de bus waarin werd aangekondigd dat men op de verbindingsweg tussen het Hoksent en Wijchmaal een knip wil realiseren”, klinkt het in een brief die onder de buren werd verspreid. Op die manier zouden er op de landelijke Blijlever te Peer minder verkeersproblemen zijn. “Deze problemen schuiven dan gewoon op naar Eksel”, wordt geopperd in de brief. De buren van de Schansdijkstraat werden opgeroepen hun bezorgdheden te bundelen.