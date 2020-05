Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth in de bloemetjes gezet voor initiatieven tijdens coronacrisis Birger Vandael

15 mei 2020

13u56 0 Peer Op 15 mei, de Internationale Dag van het Gezin, heeft de Gezinsbond meer dan 200 initiatieven in de kijker gezet die zich in deze coronaperiode voor gezinnen hebben ingezet. Ook het Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth uit Wijchmaal kreeg een attentie aan de deur overhandigd.

De Gezinsbond koos de initiatieven niet zelf, maar deed daarvoor een beroep op de eigen achterban. Via een online nominatieformulier kon iedereen zijn of haar school, sportclub, buur, onthaalouder of collega nomineren. Zo werd ook het Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth uit Wijchmaal bij Peer genomineerd door een tevreden ouder.

Gezinsvervangende ouders

“De opvoeders van Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth zijn meer dan ooit de gezinsvervangende mama’s en papa’s voor de gasten die nu niet naar huis kunnen en dus hun echte mama’s en papa’s moeten missen. Zij moeten nog meer dan anders flexibel, creatief en geduldig zijn met kinderen die in een uitzonderlijke situatie met heel veel vragen en frustraties zitten”, zegt de Gezinsbond.