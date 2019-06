Basisschool Pieter Brueghel wil grootouders inschakelen voor Rode Neuzen Dag BVDH

06 juni 2019

15u22 0 Peer Basisschool Pieter Brueghel uit Grote-Brogel is dit jaar één van de deelnemende scholen aan de vierde Rode Neuzen Dag. De goeddoelactie van VTM, Qmusic en Belfius focust dit jaar op het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van Vlaamse jongeren.

Uit onderzoek van iVOX bleek dat jongeren vooral sociale en fysieke onzekerheden aanwijzen als oorzaak van hun mentale problemen. De goeddoelactie zet dit jaar nog meer in op scholen en wil van zoveel mogelijk scholen in Vlaanderen een Rode Neuzen School maken.

Grootouderdag

“De vraag om deel te nemen, komt van een aantal leerkrachten”, vertelt Frank Maesen. “Naar aanleiding van de laatste campagne werd ook dit jaar weer de vraag gesteld. We zouden begin november graag een grootouderdag willen organiseren voor de hele school. De leerlingen zouden dan samen met hun grootouders op pad gaan in het dorp. Onderweg zullen ze Rode Neuzen en mogelijk ook rode soep verkopen. We moeten dit allemaal nog verder uitwerken.”

Op 29 november 2019 kunnen alle jongeren aan Vlaanderen tonen dat ze meegedaan hebben door op school hun eigen Rode Neuzen-feest te organiseren. VTM en Qmusic vieren de hele dag mee met Vlaanderen en sluiten af met een slotfeest.