Bakkerij verkoopt lachend (en eetbaar) kakske tegen darmkanker: “We willen mensen op een luchtige manier sensibiliseren” Emily Nees

06 maart 2020

21u30 0 Peer In de vitrine van Bakkerij Geusens staan sinds kort “lachende kakskes” te blinken. De gebakjes van meringue en chocolademousse zullen geld in de lade van vzw Stop Darmkanker brengen. “Het is een vorm van kanker die je kan voorkomen door een zelftest uit te voeren. Dat proberen we op deze ludieke manier duidelijk te maken”, klinkt het.

“Maart is de maand tegen darmkanker. Dat konden wij natuurlijk niet zomaar aan ons laten voorbij gaan”, vertelt zaakvoerder Johny Geusens (49). Zo ontstond het idee om zelf geld in te zamelen voor de vzw Stop Darmkanker. “Op een besloten Facebook-groep waar allerlei Belgische bakkers hun creaties uitwisselen, ben ik op de ‘lachende kakskes’ gestoten”, vertelt collega en schoonzus Ellen Beerden (38). “Daar moesten we gewoon mee aan de slag gaan.”

Geen ver-van-mijn-bed-show

Darmkanker is dan allesbehalve een ver-van-mijn-bed-show voor de bakkerij. Zo voert Johny al zeven jaar de strijd tegen de ziekte. “Ik heb al dertien operaties ondergaan en vijftig chemotherapieën”, bekent hij. Hoewel hij al heel wat behandelingen op de teller heeft staan, blijft hij kind aan huis in de bakkerij. “Voor mij is het belangrijk om te blijven werken. Door gebakjes te ontwerpen en te maken, kan ik mijn zinnen verzetten”, zegt hij.

“Hij is gelukkig vrij sterk en hij geneest goed”, vult broer en mede-zaakvoerder Rudi (47) aan. Toch is het niet altijd even simpel om met de diagnose om te springen. “Het is natuurlijk niet niks”, vertelt hij. De broers zijn dan ook twee handen op één buik. “Vroeger deden we alles samen. Nu gebeurt het wel eens dat hij een dag wegvalt. Wanneer mijn broer afwezig is, vindt ik wel veel steun bij mijn vrouw Ellen.”

Deur uitgevlogen

Zij volgt het verhaal van heel dichtbij en probeert ruchtbaarheid te geven aan de actie. “Ik heb er een bericht over geplaatst op Facebook en het is al zo vaak gedeeld. Er stromen gigantisch veel reacties binnen”, glundert ze. “Ook in drie winkels klinken de mensen positief”, vult haar man aan. “De meesten weten natuurlijk van de ziekte van mijn broer af. Maar mensen zijn er echt wel meer mee bezig dan we dachten”, zegt Rudi.

Broer Johny bevestigt: “Als we iets doen voor het goede doel, komen er altijd veel mensen op af. Ik heb vanochtend 80 stuks gemaakt en ze zijn bijna allemaal de deur uitgevlogen”, lacht hij. “Ze springen dan ook in het oog natuurlijk”, vult Rudi aan. “Het is echt plezant dat we op deze manier de vzw kunnen steunen en ons steentje bijdragen.”

Zelftest

De drie hopen dan ook de bewustwording van de klanten te verhogen. “We willen mensen op een luchtige manier sensibiliseren”, zegt Ellen. “Het is een vorm van kanker die je kan voorkomen door een zelftest uit te voeren. Dat proberen we op deze ludieke manier duidelijk te maken.”

Van elk gebakje dat wordt verkocht, gaat er 50 cent naar het goede doel. De actie loopt nog tot het einde van deze maand in alle filialen van Bakkerij Geusens.