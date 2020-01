August en Noëlla aan het werk? Twee schapen doodgebeten in Peer MMM

16 januari 2020

19u35 0 Peer Twee dode schapen in Peer? Dat betekent zo goed als zeker een nieuwe wolvenaanval.

In een weide op de Diestersedijk in Wijchmaal werden donderdagmorgen twee doodgebeten schapen gevonden. Het gebied ligt pal in het wolvengebied van het koppel August en Noëlla, dus alles wijst in hun richting.

We mogen niet vooruitlopen op de zaken, en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) buigt zich over de gevonden kadavers, maar het ziet ernaar uit dat het wolvenkoppel dus heeft toegeslagen in Noord-Limburg.

Wolvenexpert Jan Loos hamerde er al op dat boeren hun schapenweides moeten omheinen mét stroomdraad. “Wie dat niet wil aanvaarden, zal helaas zijn schapen verloren zien gaan. Misschien niet vandaag, maar anders morgen", klonk het in het verleden al.