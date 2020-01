Asielzoeker die man in coma sloeg werd vrijgelaten na collocatie MMM

30 januari 2020

16u20 3 Peer De 23-jarige Afghaan die vorige week Jos Haex in coma sloeg, was in december al even gedwongen opgenomen in een psychiatrische instelling. De man werd vrijgelaten na enkele dagen toezicht.

Het onderzoek naar de poging doodslag op Jos Haex brengt nog meer zaken aan het licht. Zo was de Afghaanse asielzoeker gescreend op zijn psychische toestand, was zijn gedrag in het asielcentrum al zorgwekkend en zat hij zelfs even in collocatie. Maar daar werd hij al na enkele dagen vrijgelaten na onderzoek.

De advocaat van de verdachte bevestigt dat zijn cliënt enkele dagen in de psychiatrie zat, maar dat hij nog voor de maximale termijn van 40 dagen werd vrijgelaten. Dat de Afghaan na enkele dagen onderzoek al werd vrijgelaten is mogelijk een beslissing geweest van de aangestelde arts, of de vrede rechter.

Poging doodslag

Hij werd toen terug overgebracht naar het asielcentrum in Helchteren. Tot hij vorige week maandag langs het bewusteloze lichaam van Jos Haex werd aangetroffen in Linde bij Peer. De man werd opgepakt en is officieel verdacht van poging doodslag. De toestand van Jos is nog steeds bijzonder zorgwekkend. De familie liet eerder al weten dat de dokters geen positieve vooruitzichten meer verwachten en dat de man hersendood is. Over concrete beslissingen bestaat voorlopig nog geen duidelijkheid.

De familie zit tegelijk met nog steeds zeer veel vragen en wil duidelijkheid.