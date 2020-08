Asfaltwerken in Lindedorp op dinsdag en woensdag: verkeer volgt omleiding Birger Vandael

17 augustus 2020

11u47 3

Op dinsdag 18 en woensdag 19 augustus zal Kerkhofs Wegenbouw in opdracht van Stad Peer asfaltwerken uitvoeren op Lindedorp. Het gaat om het stuk tussen Cremerdijk en Dieweg en het stuk tussen Mulderhof en Heuvelstraat. Daarnaast wordt ook de aansluiting van Bovenlinde op de Meeuwerbaan (N719) opnieuw geasfalteerd. Op dinsdag 18 augustus zal de aannemer de freeswerken uitvoeren. Op woensdag 19 augustus kan de nieuwe toplaag aangebracht worden. Tijdens de werken geldt er een omleiding voor doorgaand verkeer. De omleiding loopt via Bergskensstraat-Overes-Meeuwerbaan en geldt in beide richtingen. Vanaf donderdag 20 augustus is Lindedorp opnieuw toegankelijk voor doorgaand verkeer.