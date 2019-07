Appel en gemeenteraadslid Peter Smeets uit elkaar na ongepast Facebookbericht Birger Vandael

08 juli 2019

09u33 4 Peer De wegen tussen de politieke oppositiepartij Appel en gemeenteraadslid Peter Smeets scheiden. Na een ongepast Facebookbericht van Smeets, waarin hij kritiek uit op burgemeester Steven Matheï (CD&V), heeft Appel besloten dat het beter is om niet langer samen te werken. “De communicatiestijl van Peter sluit niet aan bij deze van de andere raadsleden”, aldus fractievoorzitter Ria Plasschaert.

Het was niet de eerste keer dat Smeets op Facebook kritiek uitte op het bestuur, maar de manier waarop was wel ongelukkig. Hij gebruikte de komst van Kipster als kapstok om allerlei verwijten omtrent bevoegdheden naar het hoofd van de burgemeester te slingeren. Pijnlijk waren vooral een aantal (slecht) gefotoshopte beelden van Matheï die zijn standpunt extra in de verf moesten zetten.

Raadsleden Ria Plasschaert, Dominique Vanderhoydonck, Rosa Vrijsen, Kathleen Soors en Peter Smeets kwamen vervolgens samen voor overleg. “Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur is er een evaluatie geweest van de afgelopen zes jaar en zijn er afspraken gemaakt over de visie, werking en communicatie van Appel”, legt Plasschaert uit. “Net zoals in het verleden heeft elk raadslid binnen Appel een grote autonomie. Wel verwachten we van onze raadsleden dat er op een respectvolle manier gecommuniceerd wordt.”

Verder als onafhankelijke

In het verleden waren er al eerder gesprekken omtrent de communicatiestijl van Smeets. “We lijken helaas niet in dezelfde richting te evolueren”, benadrukt Plasschaert. “Vandaar dat er besloten werd de samenwerking stop te zetten. Peter heeft besloten z’n werk voort te zetten als onafhankelijk raadslid.”