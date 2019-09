Agressieve Perenaar riskeert twee jaar cel BVDH

Een dertiger uit Peer kende in het tweede deel van 2016 een periode waarin hij zijn handen maar moeilijk kon thuis houden. Op vijf maanden tijd raakte hij twee keer betrokken bij een schermutseling. In augustus was het een eerste keer prijs toen hij in aanvaring kwam met een trio op een Peers terras. Het slachtoffer kreeg een klap op zijn hoofd en belandde op de spoed. Drie maanden kon hij niet gaan werken. Er werd een schadevergoeding van 24.700 euro gevraagd. Volgens de beklaagde was het slachtoffer dronken en op die manier gevallen. Op 3 december raakte hij wederom verzeild in een discussie met een feestvierder. Hij riskeert twee jaar cel voor de feiten. Zijn verdediging vraagt de opschorting omdat de slachtoffers de klappen zouden uitgelokt hebben.