Agnetencollege steekt met fotocollage hart onder de riem van leerlingen Birger Vandael

08 mei 2020

11u54 1

Het Agnetencollege uit Peer heeft in de aanloop naar de gedeeltelijke heropening van de secundaire school een leuke fotocollage gemaakt om de leerlingen een hart onder de riem te steken. “Bijna honderd personeelsleden hebben met de glimlach hun bijdrage geleverd”, vertelt coördinator Leen Verlinden. “We hopen dat we op deze manier de leerlingen kunnen motiveren om erg hun best te blijven doen bij de online lessen.” De fotomontage wordt verspreid via de social media van de school. De afgelopen weken lanceerde de school ook enkele leuke video’s van leerlingen op stage in de zorgsector en leerlingen en personeel die opvallende sportieve prestaties leverden.