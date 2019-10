6.000 bezoekers voor wolvenexpo in Peer BVDH

18 oktober 2019

Naya is (naar alle waarschijnlijkheid) dood, maar de wolvenexpo is nog steeds springlevend. Maar liefst 6.000 mensen bezochten de afgelopen weken de Pop-up Expo in Peer. Daarbij liefst 91 groepen, waaronder 85 schoolklassen. Eerder daagden in Lommel al 6.000 en Oudsbergen 4.206 bezoekers op. Dat brengt de teller in totaal op meer dan 16.000 bezoekers. Vanaf woensdag 23 oktober kunnen bezoekers in stad Bree terecht voor de laatste etappe van de Pop-up Expo ‘Wolven in Limburg’.