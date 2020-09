22 maanden cel voor bankkaartdieven die met geld van Peerse vrouw naar casino trokken Birger Vandael

02 september 2020

13u36 1 Peer Een Brusselaar (25) en een Ninovieter (23) zijn door de correctionele rechtbank van Hasselt veroordeeld tot celstraffen van 22 maanden voor de diefstal van vier bankkaarten in Ukkel en Peer tussen september 2019 en december 2019. Eén vrouw uit Peer kreeg het wel erg zwaar te verduren. Via haar bankkaart werd 24.934 euro afgehaald. Met het geld gingen de heren een gokje wagen in een Brussels casino.

De eerste keer werd toegeslagen in een Ukkelse fitnessclub. De beklaagde zag hoe een klant zijn code intikte. Vervolgens kon hij de kaart gemakkelijk ontfutselen terwijl het slachtoffer aan het trainen was. In Peer herhaalde hij dat concept. Het spelletje was echter gedaan toen de man een week later werd betrapt in de kleedkamers. Zijn kompaan uit Ninove gaf zich enkele dagen later aan. De rechtbank spreekt het duo vrij voor bendevorming. Ook een derde beklaagde uit Brussel werd volledig vrijgesproken.