150.000 euro voor onderhoud van Peerse houtkanten Birger Vandael

25 februari 2020

10u28 2 Peer Het stadsbestuur van Peer heeft de komende legislatuur 150.000 euro veil voor het onderhoud van de gemeentelijke houtkanten. Deze vormen een belangrijk element in het landschap. In de weelderige struiklaag verblijven verschillende insecten, vogels en andere soorten. Bovendien krijgen inheemse soorten in deze houtkanten opnieuw een kans.

Peer kent nog tientallen kilometers houtkanten langs wegen, paden, akkers en weilanden. Waar deze houtkanten vroeger nog een functie hadden, groeiden deze de laatste jaren uit tot hoge kwetsbare bomenrijen. De voordelen voor de biodiversiteit en het landbouwgebruik gingen daarmee verloren. In 2019 stelde de Stad Peer een visieplan op waarin een toekomstbeeld voor de Peerse houtkanten werd beschreven. Met dat visieplan zal het Stadsbestuur samen met de verschillende actoren de komende jaren het houtkantenlandschap onder handen nemen.

Dynamiek

Naast de voordelen voor insecten en vogels, is er dus ook het verhaal van de inheemse soorten. Door het overaanbod aan exotische boomsoorten te bestrijden, krijgen zij opnieuw plaats. “Goed onderhouden houtkanten zijn een ecologische meerwaarde en brengen dynamiek in het landschap”, klinkt het dus bij het stadsbestuur.

Demo

Op zaterdag 29 februari kan je om 10 uur terecht in de Milieuklas (Gebouw Esmeralda, Steenweg Wijchmaal 66, 3990 Peer) voor een toelichting over het houtkantenbeheer. Om 11 uur gaat er een demo door in de Dijkerstraat. Tijdens deze demo zie je de gespecialiseerde machines aan het werk die deskundig een deel bomen uit de houtkant zullen afzetten. De bomen zullen opnieuw uitgroeien en op die manier de houtkant verjongen. Tegelijkertijd zullen bestaande gaten in de houtkant aangevuld worden met een aantal inheemse boom- en struiksoorten.

Meer over Peer

natuur

milieu